Орманжи: Якби не зріст Ф'юрі, то все могло закінчитися нокаутом
Спортивний блогер і коментатор Олександр Орманжи поділився думками про поєдинок Олександра Усика (22-0-0, 14 KO) та британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO). Зокрема, журналіст прокоментував фактор антропометрії та суперечливий момент із нокдауном в 9 раунді.
Орманжи дав відповіді на питання в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.
"Бій, як я і думав, не був простим, особливо, до раунду 8-го дуже хвилювалися. Бо справді було важко, тому що суперник екстракласу, це факт. Але, як я і казав, Олександр переміг по очках. Можна сказати, що прогноз збувся.
Антропометрія у цьому поєдинку дійсно мала значення, тому що Усику, для того, щоб наблизитися і хоча б вдарити, потрібно було пройти цей джеб, другий удар і тільки тоді зближатися. Звісно, якщо б умовно ріст Ф’юрі не був таким великим, то, можливо б, усе й нокаутом завершилося, але маємо те, що маємо. Ф’юрі меншим не стане, він таким народився. Але, я думаю, що Олександр знав, з ким боксуватиме. Лише нокауту не було, а так "великий привіт" судді — тому, що побачив перемогу Ф’юрі. Це окрема тема, але впевнена перемога українця по очках. Я вважаю, що він мав перемагати одноголосним рішенням.
Суперечливий момент в 9 раунді? Я не знаю, я не суддя, це така тонка грань, яку, я вважаю, ми, блогери, журналісти, не маємо право обговорювати до тих пір, поки не зайдемо в ринг і не відсудимо 30-50 поєдинків. Але, як фанату боксу, мені здалося, що рефері майже піймав руку Олександра, коли той добивав. Сашко, як на мене, мав би завдати ще 2 удари й тоді б, але ви знаєте, що історія не знає цих "би", то я не виключаю, що у 9-му раунді все б завершилося. Так, я вважаю, що у тому раунді рефері занадто рано зупинив цю атаку Усика і не дав йому її довести до логічного завершення", — розповів Орманжи.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр. Після бою українець одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.