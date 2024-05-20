Орманжи: Якби не зріст Ф'юрі, то все могло закінчитися нокаутом

Спортивний блогер і коментатор Олександр Орманжи поділився думками про поєдинок Олександра Усика (22-0-0, 14 KO) та британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO). Зокрема, журналіст прокоментував фактор антропометрії та суперечливий момент із нокдауном в 9 раунді.

Орманжи дав відповіді на питання в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Бій, як я і думав, не був простим, особливо, до раунду 8-го дуже хвилювалися. Бо справді було важко, тому що суперник екстракласу, це факт. Але, як я і казав, Олександр переміг по очках. Можна сказати, що прогноз збувся.

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Антропометрія у цьому поєдинку дійсно мала значення, тому що Усику, для того, щоб наблизитися і хоча б вдарити, потрібно було пройти цей джеб, другий удар і тільки тоді зближатися. Звісно, якщо б умовно ріст Ф’юрі не був таким великим, то, можливо б, усе й нокаутом завершилося, але маємо те, що маємо. Ф’юрі меншим не стане, він таким народився. Але, я думаю, що Олександр знав, з ким боксуватиме. Лише нокауту не було, а так "великий привіт" судді — тому, що побачив перемогу Ф’юрі. Це окрема тема, але впевнена перемога українця по очках. Я вважаю, що він мав перемагати одноголосним рішенням.





Суперечливий момент в 9 раунді? Я не знаю, я не суддя, це така тонка грань, яку, я вважаю, ми, блогери, журналісти, не маємо право обговорювати до тих пір, поки не зайдемо в ринг і не відсудимо 30-50 поєдинків. Але, як фанату боксу, мені здалося, що рефері майже піймав руку Олександра, коли той добивав. Сашко, як на мене, мав би завдати ще 2 удари й тоді б, але ви знаєте, що історія не знає цих "би", то я не виключаю, що у 9-му раунді все б завершилося. Так, я вважаю, що у тому раунді рефері занадто рано зупинив цю атаку Усика і не дав йому її довести до логічного завершення", — розповів Орманжи.