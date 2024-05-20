Найкращий у світі: Усик очолив рейтинг P4P від журналу The Ring

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.

Українець обійшов абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі, японця Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) та чемпіона WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Рейтинг P4P від The Ring

(3) Олександр Усик (1) Наоя Іноуе (2) Теренс Кроуфорд (4) Сауль Альварес (5) Артур Бетербієв (6) Дмитро Бівол (7) Еррол Спенс (8) Джервонта Девіс (9) Джессі Родрігес (10) Дзунто Накатані

Нагадаємо, що Ф’юрі завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Усик. Після бою Олександр одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.