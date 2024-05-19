Різниця суттєва: статистика ударів Усика та Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усика (22-0, 14 КО) завдав менше ударів ніж британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Про це повідомляє CompuBox.

Та попри меншу кількість ударів у Олександра краща точність. Він завдав 407 ударів проти 496 в Тайсона. Влучними в українця виявилися 170 з них, у британця — 157.

Усик виконав 260 (122 точних) силових ударів, а Ф'юрі — 210 (95), проте боксер з України суттєво поступився супернику за джебами — 147 (48) проти 286 (62).

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.