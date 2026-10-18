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Усик передбачив перемогу Полісся над Динамо

Олександр Булава — 18 жовтня 2026, 22:37
Усик передбачив перемогу Полісся над Динамо
Олександр Усик
Instagram/usykaa

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі та перший віцепрезидент Полісся Олександр Усик заявив, що знав про перемогу "вовків" над Динамо у 9 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Що, показати вам ексклюзивчик? Дивіться (показує на телефон): "виграють вдесятьох". Час — 13.09. Питання є? Питань нема", — сказав Усик.

Нагадаємо, матч для Полісся розпочався з вилучення вже на 5-й хвилині голкіпера Олега Кудрика. Попри гру у меншості "вовки" змогли обіграти титулованого суперника з рахунком 3:1 – хеттриком відзначився Ігор Краснопір.

Після поразки керівництво столичного колективу ухвалило рішення звільнити головного тренера Ігора Костюка. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Мацей Кендзьорек.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру київського Динамо у матчі з Поліссям. Фахівець заявив, що гравці "біло-синіх" не відповідають рівню клубу.

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Олександр Усик

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