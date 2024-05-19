Сльози чемпіона: Усик згадав батька на пресконференції після бою з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) прибув на пресконференцію після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) та відповів на питання про батька, якого згадав відразу після завоювання титулу.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на Queensberry.

"Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас", — сказав Усик.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.