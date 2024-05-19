Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Сльози чемпіона: Усик згадав батька на пресконференції після бою з Ф'юрі

Станіслав Лисак — 19 травня, 05:27
Сльози чемпіона: Усик згадав батька на пресконференції після бою з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) прибув на пресконференцію після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) та відповів на питання про батька, якого згадав відразу після завоювання титулу.

Читайте також :
Відео Фото Ціна перемоги: Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на Queensberry.

"Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас", — сказав Усик.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

Читайте також :
Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності
Усик переміг Ф’юрі та забрав титул абсолютного чемпіона світу
Українці б'ють потужно — Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Король боксу! Усик – перший в історії важкої ваги володар усіх найпрестижніших поясів
Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу

Останні новини