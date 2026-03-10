Опетая – про відібраний титул IBF: Я зламав свою щелепу заради цього поясу

Джей Опетая (30-0, 23 КО) вчергове висловився про втрачений чемпіонський пояс за версією IBF у важкій вазі навіть після крайньої перемоги над Брендоном Глентоном (21-4, 18 КО) за одноголосним рішенням суддів.

Його слова наводить Boxing Scene.

Австралійський боксер назвав цю схему IBF "політикою" та пригадав, як пожертвував щелепою заради здобуття цього титулу чемпіона світу.

"Це просто політика. Я зламав свою щелепу заради цього поясу. Я не міг їсти 4 місяці. Я проводив час вдалині від сім'ї. Пропустив похорон (члена родини – прим. ред.). Вони не бачать жертв, на які я пішов заради цього. І просто почути: "Ми його відберемо" – це боляче", – заявив австралійський боєць.

Нагадаємо, що Опетая володів титулом IBF із 18 травня 2024 року, коли переміг у реванші Майріса Брієдіса. Відтоді провів чотири успішні захисти чемпіонського поясу.

Джей вже пообіцяв повернути собі титул та у майбутньому стати абсолютним чемпіоном світу.