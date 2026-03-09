Обіцяє стати абсолютним чемпіоном: Опетая оцінив перемогу над Глентоном

Джей Опетая (30-0, 23 КО) відреагував на свою перемогу над Брендоном Глентоном (21-4, 18 КО) під егідою промоушену Zuffa Boxing.

Його цитує Sporting News.

Австралійський боксер розповів, що його наставник незадоволений його виступом, хоча він здолав суперника за одноголосним рішенням суддів 119:106, ставши першим чемпіоном Zuffa Boxing. На кону протистояння стояв титул The Ring у крузервейті.

"Тренер незадоволений. Все було добре. Я знав, що Брендон викладеться на повну. Я знав, що це буде важкий бій, і я знав, що він міцний суперник. Я також відчував, що доміную в ближньому бою, тому я трохи розслабився, але нам потрібно над цим працювати", – сказав Опетая.

Нагадаємо, що Джей втратив чемпіонський пояс за версією IBF у важкій вазі, попри перемогу над Глентоном.

Австралієць пригадав, що вже одного разу його позбавляли чемпіонського титулу, однак запевнив, що поверне собі пояс, одного разу ставши абсолютним чемпіоном світу.