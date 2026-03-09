"Австралійський Усик" став першим в історії чемпіоном Zuffa Boxing

У ніч з 8 на 9 березня в Лас-Вегасі відбувся перший в історії бій за чемпіонський пояс боксерського промоушену Zuffa Boxing, в якому бились Джей Опетая та Брендон Глентон.

На кону також стояв титул The Ring у крузервейті. 30-річний австралієць вважався явним фаворитом, що й довів на рингу.

У стартових раундах Опетая тримав дистанцію та здебільшого працював одиночними ударами, багато рухаючись на ногах.

Ближче до середини бою він почав працювати комбінаціями. Поєдинок перейшов на ближню дистанцію, де Джей виглядав переконливіше.

Наприкінці п'ятого раунду "Австралійський Усик" взяв коліно після удару нижче пояса від суперника. А вже в наступному із Глентона зняли бал після низки попереджень за тримання руки австралійця.

Згодом з американця зняли ще одне очко за удар нижче пояса, після чого ідентичний штраф отримав й Опетая за тримання суперника. Врешті-решт битва тривала всю дистанцію.

Вона завершилась упевненою перемогою австралійця, який був на порядок кращим за опонента. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Зазначимо, що після цього поєдинку австралієць втратив пояс IBF. Наразі його рекорд на профі-рингу 30:0 (23 перемоги нокаутом).