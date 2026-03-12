Він постійно є рухомою мішенню: чемпіон світу порівняв себе з Усиком

Перший чемпіон в історії Zuffa Boxing Джей Опетая (30-0, 23 КО) висловився про Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Ring Champs with Ak & Barak.

Австралієць розповів, чи вважає свою роботу ніг кращою, ніж у чинного короля хевівейту. Він заявив, що вони різні, при цьому віддавши належне українському боксеру.

"Я не знаю, чи правильне слово краща. Мені здається, що вона просто інша. Думаю, моя робота ніг відрізняється від Усика. Потрібно більше, ніж просто швидкість. У нього хороший таймінг, відчуття дистанції, він ніколи не стоїть на місці. Навіть коли він прямо перед тобою, він рухає головою. Він постійно є рухомою мішенню. Мені подобаються такі бійці, тому що я виріс у цьому спорті, у його науці, а не в бійці. Бокс – це не армрестлінг, це наука. Наука є в кожному спорті, але її потрібно осягнути. Подивіться на Кроуфорда: як він боксує, як працює зблизька, як відходить, яке в нього терпіння, коли це потрібно, і як він може бути агресивним, працюючи першим номером. У нього просто є відповідь на все, що ти робиш у певний момент. Саме це відрізняє хорошого бійця від великого", – сказав Опетая.

Зазначимо, що востаннє Джей Опетая виходив на ринг у ніч з 8 на 9 березня. Він одностайним рішенням суддів здолав Брендона Глентона.

Його часто називають "Австралійським Усиком" за схожість стилів. Сам боксер неодноразово заявляв, що хотів би побитись з Олександром.