В Опетая відібрали титул чемпіона світу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила австралійця Джея Опетаю (30-0, 23 KO) титулу у важкій вазі.

Відповідне рішення ухвалила Рада директорів організації.

"19 березня 2026 року Рада директорів IBF провела зустріч у форматі телеконференції, щоб розглянути статус титулу IBF у важкій вазі, який належить Джаю Опетаї. Після завершення засідання Рада проголосувала за звільнення титулу відповідно до Правила 5.H, яке забороняє чинним чемпіонам брати участь у несанкціонованих боях (Опетая провів поєдинок промоушена Zuffa Boxing). Титул IBF у важкій вазі вакантний", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що Опетая володів титулом IBF із 18 травня 2024 року, коли переміг у реванші Майріса Брієдіса. Відтоді провів чотири успішні захисти чемпіонського поясу.

Напередодні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.