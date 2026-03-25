Проливав кров і ламав кістки заради титулу: команда Опетаї подасть до суду на IBF через відібраний пояс

Команда Джея Опетая готує йти до суду після того, як в австралійського боксера відібрали титул чемпіона світу за версією IBF за участь в несанкціонованому бою проти Брендона Глентона.

Менеджер чемпіона Zuffa та The Ring у важкій вазі Мік Френсіс запевнив, що вони не збираються приймати рішення Міжнародної боксерської федерації.

"Якщо вони думають, що ми просто змиримося з цим, то вони глибоко помиляються. Ми безумовно розпочнемо судовий процес. Джей занадто важко працював заради цього титулу. Він проливав за нього кров і ламав кістки. Ми не будемо сидіти склавши руки. Я щиро вірив, що вони не позбавлять його пояса, але вони створили купу проблем – і для нас, і для них, і для всіх навколо. Ми не хочемо вирішувати питання через суд, але ми точно підемо цим шляхом", – заявив Френсіс.

Нагадаємо, що Опетая володів титулом IBF із 18 травня 2024 року, коли переміг у реванші Майріса Брієдіса. Відтоді провів чотири успішні захисти чемпіонського поясу.

Джей переміг Брендона Глентона. Всі троє суддів одноголосно віддали звитягу австралійцю – 119:106. Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Раніше повідомлялось, що боксер із Австралії назвав свого бажаного наступного суперника. Опетая хоче побитись з володарем поясу WBC Ноелем Мікаеляном.