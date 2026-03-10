Українська правда
Ф'юрі – про майбутній бій Усика проти Верховена: Він бився з багатьма великими хлопцями, чий стиль схожий на Ріко

Софія Кулай — 10 березня 2026, 19:31
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (34-2, 24 КО) поділився думкою про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) та Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Про нього він розповів у коментарі Gareth A Davies.

"Циганський король" виділив потужну праву руку нідерландського кікбоксера, але впевнений, що Усик стикався з багатьма правшами, здатними відправити у нокаут. Тайсон навів у приклад Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

"Він бився з багатьма великими хлопцями, чий стиль схожий на стиль Ріко, але, послухайте, Верховен – чоловік габаритний, у нього є шанс, у нього є міць... Хто знає, на що він здатен у ринзі?

Усику зараз скільки, 39 років? Але річ у тім, що він провів лише 24 професійні бої; у нього не так багато зносу. Він перейшов у професіонали наприкінці 2013 року, тому, думаю, з ним усе буде в порядку", – заявив британець.

Нагадаємо, що двобій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.

Раніше повідомлялось, що непереможений українець назвав три поєдинки, які планує провести до кінця своєї професійної кар'єри.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ріко Верховен

Олександр Усик

