Не дивлячись на результат: Опетая втратить пояс IBF після свого наступного бою

Австралійський боксер Джей Опетая (29-0, 23 KO) почув невтішний вердикт від Міжнародної боксерської організації (IBF), який стосується його чемпіонського поясу у важкій вазі.

Про це повідомляє сайт IBF.

Федерація відкликала санкціонування добровільного захисту титулу у найближчому поєдинку Опетаї проти Брендона Глентона, який відбудеться 8 березня 2026 року в Meta APEX у Лас-Вегасі. Це буде дебютний бій Джея під егідою Zuffa Boxing.

Ще на початку березня команда австралійського боксера підтвердила, що зустріч їх представника не буде об'єднавчою. Водночас під час пресконференції, яка відбулась 6 березня, можна було зрозуміти, що на кону протистояння Опетая – Глентон стоятиме пояс австралійця.

Однак IBF вирішила поставити фінальну крапку у цих дискусіях.

"Несанкціонований поєдинок – це бій, який IBF офіційно не затвердила або санкціонування якого було офіційно відкликано. Якщо чемпіон бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє чемпіон цю битву", – йдеться у поясненні.

Виходить, що Опетая у будь-якому випадку втратить чемпіонський пояс за версією IBF.

Востаннє австралійський боксер виходив у ринг на початку грудня 2025-го, коли нокаутував у восьмому раунді німця Гусейна Джинкару. Опетая продовжив свою переможну серію у професіоналах вже до 29-ти поєдинків поспіль.

Натомість Глентон у своєму крайньому бою здолав американця Маркуса Брауна у Лагосі (Нігерія).