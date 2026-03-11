Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Покарання за контракт: адвокат Опетаї знайшов змову у рішенні IBF щодо позбавлення австралійця чемпіонського титулу

Софія Кулай — 11 березня 2026, 11:59
Покарання за контракт: адвокат Опетаї знайшов змову у рішенні IBF щодо позбавлення австралійця чемпіонського титулу
Джей Опетая
Getty Images

Адвокат Джея Опетаї (30-0, 23 KO) заговорив про скоординовану змову щодо позбавлення австралійського боксера титулу чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі.

Про це інформує The Ring.

Представник ексчемпіона заявив, що у бійця є вагомі підстави так вважати. Це може бути змовою, аби покарати Опетаю за співпрацю з новим промоушеною Zuffa Boxing, де він дебютував у ніч із 8-го на 9-те березня 2026 року, перемігши Брендона Глентона за одноголосним рішенням суддів.

Таким чином організація хоче відлякати інших бійців від підписання угоди з Zuffa.

Зазначається, що за сприяння та пособництва інших органів та промоутерів, дії IBF навмисно завдали (або загрожували завдати) значної фінансової та репутаційної шкоди. Опетаї відомо про листування між високопоставленими керівниками, у якому вони фактично визнають існування цієї змови.

Нагадаємо, що австралієць назвав дії IBF "політикою", запевнивши, що обов'язково поверне собі чемпіонський титул.

Читайте також :
Опетая обрав наступного суперника
Джей Опетая

Джей Опетая

Опетая обрав наступного суперника
Опетая – про відібраний титул IBF: Я зламав свою щелепу заради цього поясу
Обіцяє стати абсолютним чемпіоном: Опетая оцінив перемогу над Глентоном
"Австралійський Усик" став першим в історії чемпіоном Zuffa Boxing
Не дивлячись на результат: Опетая втратить пояс IBF після свого наступного бою

Останні новини