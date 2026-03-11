Покарання за контракт: адвокат Опетаї знайшов змову у рішенні IBF щодо позбавлення австралійця чемпіонського титулу

Адвокат Джея Опетаї (30-0, 23 KO) заговорив про скоординовану змову щодо позбавлення австралійського боксера титулу чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі.

Про це інформує The Ring.

Представник ексчемпіона заявив, що у бійця є вагомі підстави так вважати. Це може бути змовою, аби покарати Опетаю за співпрацю з новим промоушеною Zuffa Boxing, де він дебютував у ніч із 8-го на 9-те березня 2026 року, перемігши Брендона Глентона за одноголосним рішенням суддів.

Таким чином організація хоче відлякати інших бійців від підписання угоди з Zuffa.

Зазначається, що за сприяння та пособництва інших органів та промоутерів, дії IBF навмисно завдали (або загрожували завдати) значної фінансової та репутаційної шкоди. Опетаї відомо про листування між високопоставленими керівниками, у якому вони фактично визнають існування цієї змови.

Нагадаємо, що австралієць назвав дії IBF "політикою", запевнивши, що обов'язково поверне собі чемпіонський титул.