Опетая обрав наступного суперника

Чемпіон IBF, Zuffa та The Ring у важкій вазі Джей Опетая (30-0, 23 КО) заявив, що хоче провести бій з володарем поясу WBC Ноелем Мікаеляном (28-3, 12 KO).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Я б дуже хотів зустрітися в наступному бою з Мікаеляном. Це хороший поєдинок, об'єднавчий бій. Це те, до чого ми прагнемо.

Зараз у нього нічого не заплановано, і я полюю на нього. Це ідеально. Потім, наприкінці року – бій за звання абсолютного чемпіона. Це в ідеалі, але є багато непердбачуваних факторів", – сказав Опетая.