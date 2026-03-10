Українська правда
Опетая обрав наступного суперника

Олександр Булава — 10 березня 2026, 21:18
Чемпіон IBF, Zuffa та The Ring у важкій вазі Джей Опетая (30-0, 23 КО) заявив, що хоче провести бій з володарем поясу WBC Ноелем Мікаеляном (28-3, 12 KO).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Я б дуже хотів зустрітися в наступному бою з Мікаеляном. Це хороший поєдинок, об'єднавчий бій. Це те, до чого ми прагнемо.

Зараз у нього нічого не заплановано, і я полюю на нього. Це ідеально. Потім, наприкінці року – бій за звання абсолютного чемпіона. Це в ідеалі, але є багато непердбачуваних факторів", – сказав Опетая.

Напередодні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.

