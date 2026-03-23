Усик після отримання посади в Поліссі повернувся до Іспанії

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) повернувся до тренувального табору в Іспанії.

Про це 39-річний боксер повідомив у своєму Instagram.

Усик записав відео з автомобілю, де перебували члени його команди.

"Ми повертаємося в тренувальний табір. Побачимося", – сказав Усик.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик став першим віцепрезидентом Полісся. Зірка світового боксу анонсував великі зміни в українському футболі та пообіцяв вивести житомирян в Лігу чемпіонів.

Паралельно Усик продовжує боксерську кар'єру. 23 травня посеред єгипетських пірамід в Гізі відбудеться його бій з кікбоксером Ріко Верховеном.

Також Усик розвиває свою промоутерську компанію. 21 березня в Лісниках під Києвом відбувся вечір боксу Rising Stars, організований Usyk-17 Promotions, який відвідав Ентоні Джошуа.