Визначився наступний суперник Усика

Олександр Булава — 27 лютого 2026, 20:54
Олександр Усик
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) наступний бій проведе нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбокерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.

Раніше український боксер відмовився від поясу WBO, володарем якого став британець Фабіо Вордлі, висловивши бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Щоправда, "Бронзовий бомбардувальник" у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Дереком Чісорою. Протистояння відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні.

Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

