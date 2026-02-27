Визначився наступний суперник Усика

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) наступний бій проведе нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23rd, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 📺 pic.twitter.com/mHnLT625Du — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2026

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбокерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.

Раніше український боксер відмовився від поясу WBO, володарем якого став британець Фабіо Вордлі, висловивши бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Щоправда, "Бронзовий бомбардувальник" у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Дереком Чісорою. Протистояння відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні.