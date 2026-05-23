Мріє стати чемпіоном світу з боксу, успіхи в дзюдо та доньки-красуні: що відомо про дітей Усика

Коли мова заходить про Олександра Усика, то весь світ згадує його чемпіонські здобутки, яскраві поєдинки, фірмовий стиль у ринзі та божевільну харизму. Однак окрім боксерської кар'єри йому є чим пишатись в особистому житті – він є багатодітним татусем.

Разом із коханою дружиною Катериною виховують четверо дітей, які також, як і обраниця, є його головною опорою та підтримкою.

Єлизавета Усик – копія зіркового татуся

Вперше титулований боксер став батьком у лютому 2010 року. Тоді на світ народилася їхня старша донька Єлизавета. Характером дівчинка точно вдалася у батьків.

Вже в юному віці Єлизавета демонструє свою чітку позицію – жити в Україні попри постійні ворожі обстріли.

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що донька бійця не хоче жити у безпеці за кордоном, адже у Києві залишаються усі її друзі. Тут вона навчається та займається спортом.

Усик зі старшою донькою Фото Катерини Усик

Єлизавета зареєстрована у соціальних мережах. Щоправда, в інстаграмі її акаунт є приватним. Тому за її віртуальним життям стежать лише найближчі – 193 підписники.

Подекуди у соцмережах можна побачити спільні фото Олександра та Катерини з їхньою 16-річною донькою, яка інколи складає компанію зірковому татусю під час тренувань у спортивному залі.

Минулого 2025 року в інформаційному просторі розлетілись світлини та відео із 15-річчя Єлизавети, яке відсвяткувала родина із величезним розмахом. На день народження були запрошені зірки українського шоу-бізнесу – Надія Дорофєєва та Олена Омаргалієва.

15-річчя Єлизавети Усик Фото Катерини Усик

Вечір проходив в елегантних чорних та червоних тонах, які додавали святкуванню стильності.

Віслюк Єлизавети став талісманом Усика

Із серпня 2022-го разом із Олександром на бої мандрує іграшковий віслюк. Він бере його на офіційні заходи, які відбуваються до та після поєдинків.

Ще чотири роки тому журналісти поцікавилися, чому ця іграшка постійно їздить із боксером. Ще тоді Усик розповів, що віслюк є подарунком його старшої доньки, який вона дала йому перед реваншем із Ентоні Джошуа.

Усик із іграшковим віслюком Фото Катерини Усик

За його словами, це улюблена іграшка Єлизавети, яку вони придбали у паризькому Діснейленді. У неї навіть є ім'я та стать – дівчинка, яку звуть Льоля.

"Коли виїжджали з України в Європу та наші дороги розійшлися, донька дала мені іграшку та сказала: "Вона завжди повинна бути поруч". Тепер я з нею сплю, майже не розлучаюся. Також донька попросила брати іграшку на зустріч із пресою. Чесно кажучи, не впевнений, що вона буде у моєму кутку під час бою. Це дівчинка, звуть її Льоля, тому вона може перелякатися. Та вона точно буде у моїй роздягальні", – заявляв український боксер.

Цей подарунок від доньки став справжнім талісманом для титулованого бійця, який приносить йому перемоги.

Молодший син міг померти через недбалість лікарів

У 2013-му та 2015-му роках у подружжя народилося двоє синів – Кирило та Михайло. Однак під час пологів Кирилом пара могла втратити дитину.

В інтерв'ю Славі Дьоміну сім'я Усика пригадала лікарську помилку, яка ледь не позбавила життя їх старшого сина. Медики сповістили парі, що їхня дитина мертва. Однак український боксер сконтактувався із вищими чинами медицини, провівши із ними жорстку розмову, яка дала потрібний результат.

У Єлизавети народився молодший брат.

"У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович", – розповідав Усик.

Успадкували чемпіонські гени Усика

На відміну від старшої сестри, обидва хлопці від початку повномасштабного вторгнення живуть в Іспанії разом із бабусею та дідусем. Там вони активно займаються спортом. Кирило та Михайло мають серйозні здобутки на своєму рівні у дзюдо.

У соцмережах Олександра та Катерини інколи з'являється контент зі змагань синів. Вони займаються в академії у Марбельї, де головним тренером є українець Іван Васильчук.

Усик нерідко відвідує тренування Кирила та Михайла, надихаючи інших дітей на перемоги.

Обидва сини колишнього абсолютного чемпіона світу зареєстровані в інстаграмі, де на обох підписано понад 1000 користувачів (в обох).

Якщо у Кирила немає жодної публікації, а у Михайла лише одна – православний хрест (12 квітня 2026 року).

Нагадаємо, що Михайло був присутній у таборі батька перед реваншем проти Даніеля Дюбуа, який відбувся 19 липня 2025-го.

Після другої перемоги над "Динамітом" Усик розповідав, що обидва його сини хочуть стати чемпіонами. Цікаво, що якраз молодший Михайло хоче піти по стопах батька.

"Мій старший син хоче стати олімпійським чемпіоном із дзюдо, а молодший – чемпіоном світу з боксу. Але я завжди їм казав: "Щоб цього досягти, треба вперто працювати, а іноді бути знаменитим не так уже й весело", – говорив Олександр.

Наймолодша принцеса у родині – Марія Усик

28 січня 2024 року Олександр вчетверте став батьком. У подружжя народилася донечка Марія, яка є справжньою потіхою для усієї родини.

Щаслива подія у сім'ї сталася якраз перед боєм проти Тайсона Ф'юрі, який у підсумку був перенесений через травму британського супертяжа. Тому в Олександра з'явився час, аби провести його із новонародженою донькою.

Катерина Усик із донькою Марією Фото з інстаграму дружини боксера

Під час перенесеного двобою проти "Циганського короля", у якому Олександр став абсолютом у гевівейті, на шортах Усика було ім'я молодшої доньки на тлі синьо-жовтого прапора.

Цікаво, що Марія проживає разом із мамою та старшою сестрою в Україні.

Дружина боксера нерідко ділиться у своїх соцмережах контентом із наймолодшою дитиною у родині, а Олександр знову відчув, як це бути татусем маленької принцеси. Наприкінці 2025 року український боксер підкорив дитяче свято доньки, на якому постав в образі діснеївського героя Міккі Мауса.

Усик на дитячому святі у Марії Скриншот із відео

Яким би не був складним майбутній бій проти Ріко Верховена (23 травня 2026 року), головні вболівальники Олександра завжди його чекатимуть. Підтримка дітей та дружини, за словами самого боксера, є тією рушійною силою, яка допомагає йому утримувати статус найкращого супертяжа світу.

