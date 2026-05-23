Усик – Верховен: зірковий супертяж зізнався, чи вірить в апсет

Денис Іваненко — 23 травня 2026, 09:07
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) поділився думками щодо протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає DAZN Boxing.

Американський супертяж вважає, що в цьому поєдинку українець є великим фаворитом. Він не вірить в апсет, спрогнозувавши дострокову перемогу 3-разового абсолюта.

"Думаю, для Ріко це буде важкий бій. Вважаю, що в Усика є досвід, швидкість, точність, віра в себе. Особливо з огляду на те, що він б'ється тут, в історичному місці.

Я вважаю, це ще більше його мотивуватиме й він захоче влаштувати ще більш масштабне шоу для глядачів. Тому думаю, що Усик, ймовірно, завершить усе приблизно в шостому раунді", – сказав Руїс.

Зазначимо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Єгипті біля підніжжя стародавніх пірамід на плато Гіза. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні прогноз на це протистояння зробив зірковий Сауль Альварес. Він також передбачив дострокову перемогу українця в майбутній битві.

