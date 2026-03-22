Полісся гратиме в Лізі чемпіонів: Усик назвав амбітні цілі на новій посаді у клубі
Перший віцепрезидент Полісся Олександр Усик розповів про плани підняти житомирський клуб на новий рівень.
Про це чемпіон світу з боксу розповів пресслужбі "вовків".
Усик пообіцяв докласти зусиль для реформування українського футболу, а Полісся вивести в найпрестижніший клубний турнір Європи.
"Дивіться, хочемо змінити прогнилу систему і хочемо побудувати справжній спорт, який залежить не від рішення тих, хто думає, що він може щось зробити, а від того, як хлопці тренуються, як вони викладаються – по-чесному.
Я прийняв цю пропозицію з великою повагою, будемо працювати на зростання та на виведення клубу, щоб клуб грав у вищих європейських ешелонах – Лізі чемпіонів, в Європі. Не просто десь ми тут у себе граємо за чемпіонство – а виходити на високий рівень. Хтось скаже: "Та куди ви там?". Я теж чув, що в мене нічого не вийде. Полісся гратиме в Лізі чемпіонів", – сказав Усик в інтерв'ю пресслужбі "вовків".
Нагадаємо, що 22 березня Олександр Усик офіційно змінив статус з гравця Полісся на посаду першого віцепрезидента клубу.
Президент "вовків" Геннадій Буткевич повідомив, що титулований боксер матиме великий обсяг завдань. Одним з головних напрямків роботи Усика стане суддівська реформа та співпраця з іншими клубами.
Зазначимо, що у 21 турі УПЛ Полісся вдома перемогло Кудрівку з рахунком 2:0. У турнірній таблиці команда Руслана Ротаня йде на третьому місці, маючи в активі 42 очка.