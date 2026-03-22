Полісся гратиме в Лізі чемпіонів: Усик назвав амбітні цілі на новій посаді у клубі

Перший віцепрезидент Полісся Олександр Усик розповів про плани підняти житомирський клуб на новий рівень.

Про це чемпіон світу з боксу розповів пресслужбі "вовків".

Усик пообіцяв докласти зусиль для реформування українського футболу, а Полісся вивести в найпрестижніший клубний турнір Європи.

"Дивіться, хочемо змінити прогнилу систему і хочемо побудувати справжній спорт, який залежить не від рішення тих, хто думає, що він може щось зробити, а від того, як хлопці тренуються, як вони викладаються – по-чесному.

Я прийняв цю пропозицію з великою повагою, будемо працювати на зростання та на виведення клубу, щоб клуб грав у вищих європейських ешелонах – Лізі чемпіонів, в Європі. Не просто десь ми тут у себе граємо за чемпіонство – а виходити на високий рівень. Хтось скаже: "Та куди ви там?". Я теж чув, що в мене нічого не вийде. Полісся гратиме в Лізі чемпіонів", – сказав Усик в інтерв'ю пресслужбі "вовків".