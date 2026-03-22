Починаю нову главу: Усик став віцепрезидентом Полісся

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик обійняв посаду першого віцепрезидента житомирського Полісся.

Про це Усик повідомив у своєму Instagram.

"Починаю нову главу – як перший віцепрезидент футбольного клубу "Полісся". Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні. Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут. Один із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри", – йдеться у заяві Усика.

За інформацією пресслужби Полісся, президент "вовків" Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, згідно з яким боксер переходить зі статусу гравця на посаду першого віцепрезидента клубу.

Нагадаємо, що Усик зіграв два товариські матчі у складі Полісся. Перша поява титулованого боксера у формі "вовків" відбулася на турнірі Winter Cup 2022 в матчі проти Вереса (3:1). Другий поєдинок за Полісся Олександр зіграв через чотири роки в спарингу проти канадського Ванкувера (2:0).

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу Rising Stars на території комплексу Equides Club, який належить Геннадію Буткевича. Після спортивної події боксер висловив вдячність президенту Полісся за допомогу в організації шоу.