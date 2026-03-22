Усі розділи
Починаю нову главу: Усик став віцепрезидентом Полісся

Сергій Шаховець — 22 березня 2026, 14:09
Олександр Усик і Геннадій Буткевич
instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик обійняв посаду першого віцепрезидента житомирського Полісся.

Про це Усик повідомив у своєму Instagram.

"Починаю нову главу – як перший віцепрезидент футбольного клубу "Полісся".

Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні.

Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут. Один із перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри", – йдеться у заяві Усика.

За інформацією пресслужби Полісся, президент "вовків" Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, згідно з яким боксер переходить зі статусу гравця на посаду першого віцепрезидента клубу.

Нагадаємо, що Усик зіграв два товариські матчі у складі Полісся. Перша поява титулованого боксера у формі "вовків" відбулася на турнірі Winter Cup 2022 в матчі проти Вереса (3:1). Другий поєдинок за Полісся Олександр зіграв через чотири роки в спарингу проти канадського Ванкувера (2:0).

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу Rising Stars на території комплексу Equides Club, який належить Геннадію Буткевича. Після спортивної події боксер висловив вдячність президенту Полісся за допомогу в організації шоу.

Це школа Усика: Лапін – про легку перемогу над латвійцем
Німецький боксер – про спаринги проти Усика: Можна отримати пошкодження мозку
Красюк оцінив вечір боксу Rising Stars від Усика, який відвідав Джошуа
Усик – про підготовку до бою проти Верховена: Я тренуюсь проти себе
Хоче повторити шлях Усика: непереможений Лапін розкрив свої чемпіонські цілі

