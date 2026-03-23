Антон Горюнов: "Головне для Усика в його віці – вивезти за здоров’ям"

Рівно за два місяці в Гізі, місті на лівому березі Нілу, на фоні величного комплексу пірамід-гробниць славнозвісних фараонів Давнього Єгипту, які розташовані поруч у Лівійській пустелі, Олександр Усик проведе свій наступний бій.

Екзотичне не тільки місце проведення, але й суперник. Українець в межах вільного захисту чемпіонського титулу WBC зустрінеться з кікбоксером Ріком Верховеном, який представляє Нідерланди й провів на боксерському рингу лише один бій.

Головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов розповів Чемпіону, чому не уявляє в цьому двобої інших варіантів, ніж перемога Олександра, в чому зараз головна проблема 39-річного українця і чому Усик-промоутер не має шансів досягти таких же результатів, яких він досяг як боксер.

– Пане Антоне, вас здивувало ім'я нового суперника Усика?

– Скоріше ні, ніж так. Після того, як "відпав" Вайлдер, і з урахуванням небажання самого Усика проводити зараз бій проти Вордлі або Кабаєла (а саме про це свідчив запит на добровільний захист), в Олександра насправді було не так уже й багато варіантів, щоб отримати такий поєдинок, який був би і фінансово привабливим, і не відштовхував би відверто нудним суперником.

А вже після того, як бажання організувати бій Усик – Верховен на початку лютого озвучив Туркі, все стало очевидним.

Загалом до самого бою як такого претензій немає – тенденцію задав ще Ф'юрі поєдинком із Нганну, а нещодавно продовжив Джошуа боєм із Полом. Претензія до WBC, яка санкціонувала бій як титульний.

– Можливо, вас здивувало місце проведення боксерського шоу?

– Теж ні, адже Туркі полюбляє подібну екзотику. Торік це був Таймс-сквер у Нью-Йорку, ходили розмови й про Алькатрас – острів, на якому багато років функціонувала легендарна в'язниця для особливо небезпечних злочинців. Зараз Алькатрас, до речі, перетворено на музей, куди їздять туристичні катери.

– Яким вам бачиться малюнок бою Усик – Верховен? Ми пам'ятаємо непереконливу перемогу Тайсона Ф'юрі над Френсісом Нганну у 2023 році. Чи не відбудеться такого ж конфузу з Усиком?

– Залишаючи за дужками притчу про особливості гевівейту та значущість одного точного влучання, мені складно уявити щось інше, окрім перемоги Усика – на відміну від Ф'юрі, професіонала до мозку кісток як у ментальному, так і у фізичному аспектах.

Розуміючи, що суперник через специфіку кіка буде небезпечним на старті бою, Олександр не форсуватиме події, придивиться й відчує опонента, після чого візьме бій під повний контроль, почне диктувати умови, нав'язувати свою волю тощо.

– Чи варто очікувати від українця нокауту опонента?

– Не виключаю, що Олександр задовольниться перемогою за очками, але дострокову перемогу в його виконанні – після 5-6 раунду – вважаю більш ймовірною.

– Судячи зі всього, цей поєдинок – планомірна підготовка до 3-го бою з Тайсоном Ф'юрі, після якого Усик оголосить про завершення кар'єри?

– Зовсім не виключаю такого варіанту. Навіть вважаю його найбільш імовірним. Хоча бій проти Верховена з огляду на об'єктивні причини не назвеш підготовкою до Ф'юрі, вона – підготовка – Усику й не потрібна.

У тому сенсі, що технічно він вже готовий – як із Верховеном, так і без нього. Головне в цьому віці – вивезти за здоров'ям. Але тут уже ніхто Олександру не порадник.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– Паралельно Усик опанував і посаду промоутера. Чи зможе Олександр-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнання, якого досяг як боксер?

– Такого самого – ні. Тому що боксер Усик, якщо називати речі своїми іменами, вже легендарний. А легендарних промоутерів в історії було одиниці.

До того ж у профі-боксі неможливо стати великим промоутером без серйозної фінансової подушки. А її може забезпечити або телебачення, або "дурні гроші", як у саудитів. З першим нині складно. А другий варіант ми в принципі в нашому контексті не розглядаємо.

Тому за здорового підходу стати міцним гравцем у цій сфері, принаймні на певний час – далі забігати не будемо – Усик як промоутер цілком може. Для ривка ж у топи передумов на цей момент не бачу.

Максим Розенко, Чемпіон