Очікую, що дядя Саня просто сяятиме цієї ночі: Амосов – про бій Усика з Верховеном

Український боєць UFC Ярослав Амосов (30-1) висловився про майбутній бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена за чемпіонський титул WBC.

Його слова передає Tribuna.com.

Він розповів, чи шкодить кросовер з представником іншого виду єдиноборств престижу триразового абсолютного чемпіона, про що заявляли деякі експерти після оголошення цієї битви.

"Та ні, не шкодить. Все чітко, все нормально. Бої є бої, ми, спортсмени, любимо протистояння. Кожен хоче представити свій вид спорту в найкращому його вигляді, щоб було гарно. Я думаю, що це велика відповідальність для Усика в тому плані, що він розуміє: якщо в нього щось піде не так, то це буде якось не комільфо. Тому я думаю, що треба бути зібраним: там же не просто якийсь хлопчик, а теж серйозний чемпіон", – сказав Амосов.

Ярослав додав, що очікує на чудовий виступ від Усика та сподівається на його перемогу.

"Я очікую, що дядя Саня просто сяятиме цієї ночі, показуватиме, на що він спроможний, і представлятиме нашу Україну в усьому світі", – підсумував боєць.

Зазначимо, що поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Єгипті біля підніжжя стародавніх пірамід на плато Гіза. Він розпочнеться не раніше опівночі.

Напередодні колишній абсолют Сауль Альварес поділився очікуваннями від цього протистояння. Він спрогнозував нокаут.