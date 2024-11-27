Усик назвав найскладнішого суперника за кар'єру

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик (22−0, 14 КО) віддав належне Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), назвавши його найскладнішим опонентом, з яким йому доводилося виходити на ринг.

Про це українець заявив для SecondsOUT.

"Тайсон Ф'юрі – мій найскладніший суперник. Перше місце. Перший у рейтингу за складністю, напругою, емоціями, перше місце у всьому", – сказав Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) під час битви поглядів перед першим боєм через те, що боявся українця.