У Мексиці після нокауту помер 26-річний боксер

Мексиканський боксер Артуро "Лобіто" Торрес помер у віці 26 років через важку травму голови, яку отримав під час поєдинку.

Про смерть бійця повідомила промоутерська компанія Supreme Boxing.

Торрес виступав проти земляка Хільберто Гарсії 19 вересня в Мехікалі. Бій завершився у сьомому раунді технічним нокаутом. Після зупинки поєдинку Торрес залишався у своєму кутку, але невдовзі втратив свідомість і почав битися в судомах.

Боксера терміново доправили до лікарні, де у нього діагностували крововилив і значний тромб у головному мозку. Торрес переніс операцію для зменшення набряку, після чого його ввели в стан індукованої коми. Попри зусилля медиків, 25 вересня серце 26-річного спортсмена зупинилося.

Зазначимо, що Торрес розпочав професійну кар'єру у 2018 році та провів 24 бої: 15 перемог, шість поразок і три нічиї. За час виступів він двічі ставав чемпіоном FECOMBOX, здобувши титули у найлегшій та напівлегкій вагових категоріях.

Раніше повідомлялося, що у віці 83 років помер колишній чемпіон світу в легкій вазі Ісмаель Лагуна.