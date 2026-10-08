Президент Польщі вийшов у ринг із легендою боксу: Навроцький провів тренування із Пак'яо

Президент Польщі Кароль Навроцький під час офіційного візиту на Філіппіни отримав можливість провести незвичайне тренування з однією з найбільших легенд світового боксу — Менні Пак'яо.

47-річний філіппінський ексчемпіон світу провів із польським президентом спільне заняття в ринзі. Пак'яо та Навроцький трохи попрацювали на "лапах", після чого легендарний боксер поділився кадрами зустрічі у своїх соцмережах.

"Для мене було честю тренувати президента Польщі Кароля Навроцького", — написав Пак'яо.

Для Навроцького боксерський ринг також не є зовсім незнайомим місцем. У молодості нинішній президент Польщі займався боксом і навіть здобував призові місця на національному рівні. Зокрема, він був призером командного чемпіонату Польщі.

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Що стосується Пак'яо, за кар'єру він ставав чемпіоном світу в рекордній кількості вагових категорій, а на професійному рівні здобув 62 перемоги, зазнав восьми поразок та тричі завершував бої внічию, здобувши 39 перемог нокаутом.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія запропонував легендарному філіппінцю провести бій 11 грудня 2026 року в андеркарді поєдинку Ф'юрі з Джошуа.