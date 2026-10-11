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Заявка на апсет року: Мендоса здобув яскраву перемогу в бою за два чемпіонські титули

Денис Іваненко — 11 жовтня 2026, 11:11
Заявка на апсет року: Мендоса здобув яскраву перемогу в бою за два чемпіонські титули
Сандовал – Мендоса, відеоогляд бою
Getty Images

Мексиканський боксер Серхіо Мендоса (28-1, 24 КО) здійснив гучний апсет у поєдинку за чемпіонські титули WBC та WBA у найлегшій вазі.

Він переміг технічним нокаутом американця Рікардо Сандовала (27-3, 18 КО), для якого це був перший захист поясів.

Претендент вийшов на бій у Чикаго на короткому повідомленні замість травмованого Оскара Колласо (15-0, 12 KO). Проте вже з перших хвилин він нав'язав фавориту свій темп і домінував у ринзі.

Вже у другому раунді Мендоса двічі відправив чемпіона в нокдаун. Сандовал зумів підвестися та спробував вирівняти становище в наступних трихвилинках, проте припустився помилки, втягнувшись у жорсткі розміни.

У п'ятому раунді американець знову опинився на настилі після пропущеної потужної двійки. Він знову підвівся на ноги, але Серхіо пішов добивати й рефері зупинив поєдинок.

Нагадаємо, що в головній події вечора боксу бились Флойд Скофілд і Лукас Бахді за чемпіонський титул WBA в легкій вазі. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою американця.

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