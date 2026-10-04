Повернула бокс Норвегії, співпрацювала із Кличком і відкрила школу в Африці: історія величі Сесілії Брекхус

4 жовтня 2025 року Сесілія Брекхус востаннє вийшла на професійний ринг, здобувши титули WBC та WBO у першій середній вазі.

Досвідчена норвежка поставила ефектну крапку у своїй насиченій кар'єрі, завершивши її на мажорній ноті перед рідними трибунами у 44-річному віці.

"Чемпіон" розповідає історію "Першої леді" – дівчини з колумбійської Картахени, яка стала однією з найвидатніших боксерок свого покоління та довела, що масштаб великої спортсменки вимірюється не лише поясами.

Сесілія Брекхус Getty Images

Шлях, що розпочався з пожежних сходів

Історія Сесілії Кармен Лінди Брекхус розпочалася за тисячі кілометрів від Норвегії. Вона народилася 28 вересня 1981 року в Картахені, але вже у дворічному віці була всиновлена норвезькою родиною та переїхала до Бергена.

Бокс з'явився у її житті не одразу. Спершу були єдиноборства та кікбоксинг, а потім – зал, рукавички та захоплення, яке вдома далеко не відразу зустріли з розумінням.

У підлітковому віці Брекхус навіть доводилося потайки вибиратися з дому на тренування. Коли батьки думали, що донька вже у своїй кімнаті, вона спускалася пожежними сходами та вирушала до залу.

У цій деталі ніби заздалегідь проглядався весь її майбутній шлях. Якщо між Сесілією та рингом з'являлася перешкода, вона рідко чекала, поки хтось прибере її сам.

Згодом приховувати захоплення вже не було потреби. Брекхус стала однією з найсильніших аматорок Європи: провела 80 поєдинків, виграла 75 із них, стала чемпіонкою континенту та здобула "срібло" на ЧС-2005.

Наступний крок здавався очевидним – професійний бокс. Однак у Норвегії його фактично не існувало.

Чемпіонка без домашнього рингу

Ще 1981 року – за іронією, саме в рік народження Сесілії – Норвегія заборонила профі-бокс. Держава пояснювала рішення передусім ризиком серйозних ушкоджень здоров'я.

Для спортсмена все звучало значно простіше: хочеш стати професіоналом – їдь за кордон. І Брекхус поїхала.

У 2007 році вона дебютувала на профі-рингу, а невдовзі приєдналася до німецької Sauerland Event, ставши першою жінкою-боксеркою в історії промоутерської компанії. Саме там за нею остаточно закріпилося прізвисько The First Lady – "Перша леді".

Дуже швидко воно перестало бути просто красивою частиною афіші.

У березні 2009-го норвежка перемогла Вінні Сковгорд і забрала титули WBA та WBC у напівсередній вазі. Наступного року до них додався пояс WBO.

Ще на початку професійної кар'єри у житті Сесілії з'явився й інший напрям, який із роками ставав дедалі важливішим. Через боксерське середовище вона познайомилася із громадським діячем Річардом Ківанукою, який займався допомогою дітям із бідних районів Уганди.

Коли він запропонував Брекхус стати публічною амбасадоркою організації Bring Children From Streets, вона не погодилася одразу. Спочатку сама поїхала до цієї країни, щоб побачити роботу проєкту на місці, а після першої подорожі почала повертатися туди регулярно. Уже у 2012 році чемпіонка розповідала, що їздить до Уганди щороку.

На рингу тим часом тривало її сходження. Воно досягнуло піку 13 вересня 2014 року.

Норвежка здолала Івану Хабазін одностайним рішенням суддів, які зафіксували перемогу в кожному раунді. Сесілія завоювала останній титул, якого не вистачала для повної колекції.

WBA. WBC. WBO. IBF.

Чотири головні чемпіонські пояси опинилися в одних руках. Сесілія Брекхус стала першою жінкою в історії боксу, яка одночасно володіла титулами всіх чотирьох основних організацій.

Вона підкорила світовий бокс, але у власній країні все ще не могла провести жодного професійного поєдинку. Цей парадокс поступово перетворився для Брекхус на ще один бій – тільки вже без канатів, гонгів та суддівських записок.

Кілька років вона була одним із найпомітніших публічних голосів кампанії за повернення професійного боксу до Норвегії. Зустрічалася з політиками та спортивними функціонерами, брала участь у дискусіях щодо безпеки, пояснювала свою позицію в медіа.

Абсолютна чемпіонка світу стала живим нагадуванням про абсурдність ситуації: одну з найуспішніших спортсменок країни закон змушував проводити найважливіші вечори кар'єри за її межами.

Врешті-решт 16 грудня 2014 року парламент Норвегії проголосував за скасування заборони. Рішення пройшло з невеликою перевагою – 54 проти 48 голосів.

Закон, який діяв 33 роки, залишився в минулому.

"Тепер я більше не злочинниця. Було важким тягарем жити з думкою, що тебе можуть ув'язнити та назвати злочинницею. Ми весь час тримали спину рівно, а тепер це майже як бути виправданою", – цитував Брекхус після голосування Stavanger Aftenblad.

Втім, між зміною закону та тим самим виходом до домашнього рингу минуло ще майже два роки.

1 жовтня 2016-го Oslo Spektrum був заповнений приблизно десятьма тисячами глядачів. Під час норвезького гімну Брекхус стояла із заплющеними очима, а трибуни співали та світили ліхтариками. Перед самим боєм прем'єр-міністерка Ерна Солберг сказала: "Take it away!" – і вечір боксу розпочався.

Сесілія виходила до рингу не просто на черговий захист поясів – вона йшла туди, куди протягом усієї попередньої кар'єри їй офіційно було заборонено приходити як професійній боксерці.

Навпроти стояла Анн-Софі Матіс, яку норвежка вже перемагала раніше. Цього разу битва тривала менше двох раундів. Брекхус зупинила француженку технічним нокаутом, а роки суперечок, політичних дискусій та очікування раптом вмістилися в кілька хвилин під світлом домашньої арени.

Пізніше Сесілія назвала той вечір магічним і визнавала, що подібне відчуття неможливо відтворити вдруге.

Більше, ніж "Перша леді"

На той момент Брекхус давно перестала бути спортсменкою, яка лише чекає наступного контракту чи суперниці.

Ще роком раніше Сесілія зробила інший важливий крок, який добре пояснював її характер. Після тривалої співпраці з Sauerland вона вирішила, що більше не хоче бути лише головною героїнею вечора боксу – бажала сама визначати, яким цей вечір буде.

Норвежка створила Cecilia Brækhus Holding, First Lady Promotions та First Lady Sport. Нова структура давала їй контроль над телевізійними, квитковими та спонсорськими доходами, а також значно більше впливу на власні права та майбутні поєдинки.

Серед нових партнерів опинилися K2 Promotions та Klitschko Management Group Володимира Кличка, а також IMG. Причому перший крок зробив саме українець: "Доктор Сталевий Молот" сам звернувся до Брекхус із пропозицією про співпрацю, бажаючи допомогти їй отримати більший контроль над власною кар'єрою – шлях, який раніше пройшов і він сам.

Для норвежки це було принциповим. Відтепер останнє слово у ключових рішеннях мало залишатися за нею, а партнерство з командою Кличка водночас відкривало значно ширший міжнародний ринок.

Сам Володимир згодом в коментарі Aftenposten визнавав, що саме Брекхус змусила його інакше подивитися на жіночий бокс:

"Раніше я не дуже цікавився жіночим боксом, але після того, як побачив Сесілію в дії, змінив свою думку".

Кличко також із посмішкою звертав увагу на промовисту деталь: на початку їхньої співпраці абсолютна чемпіонка мала навіть на один пояс більше, ніж він сам.

Володимир Кличко та Сесілія Брекхус Getty Images

5 травня 2018 року її бій із Кейлі Ріс став першим жіночим поєдинком за 45 років боксерських трансляцій HBO. Історичний дебют ледь не перетворився на одну з найскладніших ночей її чемпіонства.

У сьомому раунді американка відправила Брекхус у нокдаун і змусила абсолютну чемпіонку працювати до самого фінального гонгу. Норвежка вистояла та перемогла одноголосним рішенням суддів.

Улітку того ж року український слід у її кар'єрі з'явився знову. Сесілія частину підготовки проводила у Києві, де працювала з Джонатоном Бенксом – тренером, який тривалий час був у команді Кличка.

До її табору тоді приїздили "Доктор Сталевий Молот" та Олександр Усик. Уже за кілька днів Сесілія вирушила до Москви, де захищала статус абсолюта в андеркарді фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії Усик – Гассієв.

Володимир Кличко та Сесілія Брекхус Getty Images

У грудні історія зробила майже ідеальне коло: поєдинок Брекхус проти Александри Магдзяк-Лопес став останнім боксерським боєм, який HBO показав перед остаточним закриттям своєї легендарної боксерської програми. Вона відкрила для жінок двері телеканалу – і сама ж вийшла з них останньою.

Того самого 2018-го конкретного втілення отримала й інша багаторічна справа Сесілії, яка не мала стосунку до чемпіонських поясів.

Наприкінці року вона повернулася до Уганди для відкриття First Lady Primary School поблизу Кампали. Над проєктом Брекхус разом із Bring Children From Streets працювала кілька років, особисто заклавши перший камінь майбутньої школи.

Навчальний заклад створювали для дітей із бідних районів столиці, причому особливий акцент робили на освіті дівчат – близько 60% місць планували віддати саме їм. Для Сесілії це було принциповим: власну впізнаваність вона використовувала не лише для розвитку жіночого боксу, а й для створення можливостей далеко за межами спорту.

Так прізвисько, яке колись придумали для боксерської афіші, отримало зовсім інший зміст. За тисячі кілометрів від рингу First Lady перестала бути лише назвою чемпіонки – і стала назвою школи.

Сесілія Брекхус на відкритті школи в Уганді Фейсбук спортсменки

До кінця 2019-го її спортивні цифри вже виглядали епохально. Понад одинадцять років Брекхус володіла титулами WBA та WBC. Статус абсолютної чемпіонки утримувала майже шість років.

30 листопада перемога над Вікторією Бустос дозволила норвежці повторити історичний показник Джо Луїса. Вона провела 25-й поспіль успішний захист своїх титулів – рекорд у боксі, який тримається досі.

У 2020 році вона виходила на 26-й захист із можливістю стати абсолютною рекордсменкою. До нового досягнення залишалася одна перемога.

Саме тоді бездоганна спортивна хроніка вперше дала тріщину.

Рекорд, який не вдалося перевершити

15 серпня Сесілія розділила ринг із Джессікою Маккаскілл. На кону були всі її чемпіонські титули, багаторічна безпрограшна серія та шанс перевершити "вічний" показник Джо Луїса.

Здавалося, це мала бути ще одна дата в довгому списку її рекордів, проте сталося навпаки. Після десяти раундів судді рішенням більшості віддали перемогу Маккаскілл.

У 38 років Брекхус вперше програла на професійному рингу. В один вечір вона втратила чотири пояси та те, що протягом 36 боїв здавалося невіддільною частиною її кар'єри – нуль у графі поразок.

У березні 2021-го Сесілія спробувала повернути титули, але в реванші Маккаскілл перемогла вже одноголосним рішенням. Для кар'єри, яка майже весь час рухалася в одному напрямку, це виглядало природним місцем для крапки. Але Брекхус обрала інший розділовий знак.

Вона зробила паузу, повернулася, піднялася у першу середню вагу та почала ще один, значно коротший шлях нагору. Вже не заради абсолютного домінування. Радше заради права самій обрати останню сцену.

Фінал на домашньому рингу

До 2025 року майже все навколо змінилося. Жіночий бокс отримав нових суперзірок. Кларесса Шилдс, Кеті Тейлор, Аманда Серрано проводили вечори, про які попереднє покоління могло лише мріяти.

Брекхус уже не була непереможною абсолютною чемпіонкою, навколо якої оберталася ціла вагова категорія. Їй було 44. Але один незакритий сюжет залишався. Останній бій мав пройти в Норвегії.

4 жовтня 2025 року навпроти неї стала Ема Козін – суперниця, молодша на 18 років. На кону були пояси WBC та WBO у першій середній вазі.

Брекхус пройшла всі десять раундів – 98:92, 97:93, 96:94. Усі троє суддів побачили її перемогу. Того вечора руку Сесілії востаннє підняли вгору.

Кар'єру Брекхус можна звести до цифр: рекорд 39-2-1, чотири головні пояси, 25 успішних захистів титулу. Але вони не пояснюють, чому її історія виявилася значно більшою за спортивну статистику.

Вона стала абсолютною чемпіонкою у країні, де професійний бокс був заборонений, допомогла повернути його додому, навчилася сама керувати власною кар'єрою та використала своє ім'я далеко за межами рингу.

У 44 роки Сесілія Брекхус завершила шлях там, де колись не мала права його почати – на норвезькому рингу, з двома чемпіонськими поясами. І саме тому "Перша леді" залишила після себе не просто рекордну кар'єру, а історію, яку важко вмістити в одну графу статистики.