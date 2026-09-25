Українська боксерка проігнорувала суперницю з РФ та зійшла з п'єдесталу після програного фіналу ЧЄ-2026

Ганна Охота, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, проігнорувала представницю РФ Юлію Чумгалакову під час церемонії нагородження після поразки у фіналі чемпіонату Європи з боксу, який триває у болгарській Софії.

Охота відмовилася потиснути руку росіянці та покинула церемонію до початку гімну РФ. За підсумками трьох раундів турніру судді одноголосно присудили перемогу Чумгалаковій з рахунком 5:0.

Ганна Охота (Україна) – Юлія Чумгалакова (Росія) – 0:5 (27–30, 27–30, 27–30, 27–30, 28–29)

Зауважимо, що це 15-та срібна медаль, здобута українськими спортсменками на європейській першості.

Варто зазначити, що Чумгалакова є дворазовою чемпіонкою Європи (2019, 2024) та "срібною" призеркою чемпіонату світу (2025).

Водночас у здобутку Охоти є 2 "бронзи" європейської першості (2018, 2019), а у 2018 році уродженка Горішніх Плавнів також стала віцечемпіонкою світу в індійському Нью-Делі.

Нагадаємо, що напередодні Ірина Луцак виграла бронзову медаль для збірної України.