Ф'юрі зізнався, чому не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зізнався, що не дивився на чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) під час битви поглядів перед першим боєм через те, що боявся українця.

Про це "Циганський король" сказав у сюжеті TNT Sports Boxing на YouTube.

"Я боявся його, тому я не дивився на нього", – зізнався Ф'юрі.

Водночас Усик сказав, що це просто елемент шоу.

"Слухай, я поважаю Ф'юрі. Я знаю, що Тайсон також поважає мене. Це просто елемент шоу", – прокоментував епізод українець.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.