Я поверну собі чемпіонські пояси: Ф'юрі звернувся до вболівальників
Тайсон Ф'юрі
Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що поверне собі чемпіонські титули після реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).
Про це британець заявив у себе в Instagram.
"Чотири тижні до найграндіознішого поєдинку року, найбільшого бою в боксі – між мною та Олександром Усиком. Я йду до цього, я зараз у формі, готуйтесь. Не можу дочекатися 21 грудня, чемпіонські пояси знову будуть моїми", – сказав Ф’юрі.
Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.