Усик дав прогноз на бій Вайт – Джойс

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) дав прогноз на бій між Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО) та Джо Джойсом (16-3, 15 КО). Він обрав останнього, але не назвав аргументації.

Слова Усика цитує Secondsout.com.

"Джо Джойс", – коротко відповів Усик.

Кілька днів тому боксери провели першу дуель поглядів. Поєдинок Джойс – Вайт відбудеться 5 квітня у Манчестері.

Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Сам Олександр не виключив, що проведе бій проти Декера Чісори (36-13, 23 КО) в Києві. Напередодні, Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів та заявив про бажання провести реванш з українцем.

Зазначимо, що нещодавно Усик заявив, що до кінця кар'єри планує провести ще два поєдинки. Також українець поклав край чуткам про можливе повернення в крузервейт.