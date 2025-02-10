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The Ring анонсував наступний бій Вайта

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 12:41
The Ring анонсував наступний бій Вайта
Ділліан Вайт
Getty images

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) отримав суперника на свій наступний бій.

Про це повідомляє The Ring.

Британець зустрінеться із Джо Джойсом – поєдинок відбудеться 5 квітня у Манчестері.

Окрім того, в андеркарді бою битимуться також Лоуренс Околі проти Рішара Ріакпоре, а Девід Аделі зустрінеться в ринзі із Джеймі Тшикєвой.

Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Раніше відомий промоутер анонсував бій між Канело та блогером, який здолав Майка Тайсона.

The Ring Бокс Ділліан Вайт Джо Джойс

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