The Ring анонсував наступний бій Вайта

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) отримав суперника на свій наступний бій.

Про це повідомляє The Ring.

Британець зустрінеться із Джо Джойсом – поєдинок відбудеться 5 квітня у Манчестері.

🥊 Announced: Dillian Whyte will face Joe Joyce in a heavyweight clash on April 5th in Manchester. Lawrence Okolie vs Richard Riakporhe and David Adeleye vs Jeamie TKV also on the card. pic.twitter.com/FB2hJi5sjO — Ring Magazine (@ringmagazine) February 10, 2025

Окрім того, в андеркарді бою битимуться також Лоуренс Околі проти Рішара Ріакпоре, а Девід Аделі зустрінеться в ринзі із Джеймі Тшикєвой.

Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Раніше відомий промоутер анонсував бій між Канело та блогером, який здолав Майка Тайсона.