The Ring анонсував наступний бій Вайта
Ділліан Вайт
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Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) отримав суперника на свій наступний бій.
Про це повідомляє The Ring.
Британець зустрінеться із Джо Джойсом – поєдинок відбудеться 5 квітня у Манчестері.
Окрім того, в андеркарді бою битимуться також Лоуренс Околі проти Рішара Ріакпоре, а Девід Аделі зустрінеться в ринзі із Джеймі Тшикєвой.
Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.
Раніше відомий промоутер анонсував бій між Канело та блогером, який здолав Майка Тайсона.