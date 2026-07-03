Екссуперник Усика отримав нового суперника у бою за чемпіонський титул

Британський надважковаговик Джо Джойс (16-4, 15 КО) замінить француза Тоні Йоку (15-3, 12 КО) у поєдинку з чемпіоном WBA Муратом Гассієва (33-2, 26 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Йока знявся з бою, який заплановано на 11 липня в Москві, через травму спини. Джойс мав битися в андеркарді поєдинку Гассієва та Йоки. Його суперником мав бути росіянин Артем Суслєнков (14-0, 9 KO).

40-річний Джойс у своєму останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.

Нагадаємо, напередодні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.

Зазначимо, що у липні 2018 року Усик та Гассієв зустрічалися на рингу в Москві. Тоді українець впевнено переміг суперника, завоювавши статус абсолютного чемпіона у крузервейті.