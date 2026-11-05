Він б'є дуже сильно та вміє комбінувати удари: Джойс – про бій Джошуа із Ф'юрі

Британський надважковаговик Джо Джойс (16-5, 15 КО) назвав переваги Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) перед їхнім очним протистоянням.

Про це повідомляє Boxing News.

"Якщо Ф'юрі влучить у нього таким ударом, а той продовжить рухатися та працювати на ногах, думаю, на Джошуа чекає дуже складний вечір. Тайсон зараз у хорошому психологічному стані. Якщо говорити про його навички, роботу ніг і те, над чим ми працюємо разом зі Стюардом, то я віддаю перевагу Ф'юрі.

Звісно, в Ей Джея є шанс завдяки його ударній потужності. Він б'є дуже сильно та вміє комбінувати удари. Але його стійкість до пропущених викликає певні сумніви, адже він уже неодноразово демонстрував, що його можна відправити в нокдаун", – сказав Джойс.