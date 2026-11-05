Він б'є дуже сильно та вміє комбінувати удари: Джойс – про бій Джошуа із Ф'юрі
Британський надважковаговик Джо Джойс (16-5, 15 КО) назвав переваги Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) перед їхнім очним протистоянням.
Про це повідомляє Boxing News.
"Якщо Ф'юрі влучить у нього таким ударом, а той продовжить рухатися та працювати на ногах, думаю, на Джошуа чекає дуже складний вечір. Тайсон зараз у хорошому психологічному стані. Якщо говорити про його навички, роботу ніг і те, над чим ми працюємо разом зі Стюардом, то я віддаю перевагу Ф'юрі.
Звісно, в Ей Джея є шанс завдяки його ударній потужності. Він б'є дуже сильно та вміє комбінувати удари. Але його стійкість до пропущених викликає певні сумніви, адже він уже неодноразово демонстрував, що його можна відправити в нокдаун", – сказав Джойс.
Зазначимо, що Ф'юрі та Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.
Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".
Напередодні про це протистояння також висловився Деонтей Вайлдер. Він сумнівається, що поєдинок відбудеться, але перевагу в ньому віддає Ей Джею.