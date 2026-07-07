Зірковий британський супертяж – про свій бій у Москві: Це чудове місто, прекрасні люди
Джо Джойс
Getty images
Срібний призер Олімпіади-2016 Джо Джойс (16-4, 15 КО) поділився думками про свій візит до Москви, де проведе бій з Артемом Суслєнковим (14-0, 9 KO).
Його слова передає пресслужба IBA.
Британський боксер заявив, що радий мати таку можливість. Він зізнався, що гарно ставиться до цієї країни та росіян.
"Я дуже радий бути тут, в захваті від можливості влаштувати чудовий вечір боксу. Я не вперше відвідую Росію, Москву. Я дивився тут футбол у 2018 році. Це чудове місто, прекрасні люди. Я радий повернутися", – сказав Джойс.
Зазначимо, що бій відбудеться 11 липня. Головною подією вечора боксу в Москві стане битва за титул WBA в надважкій вазі між Муратом Гассієвим (33-2, 26 КО) і Петером Кадіру (23-1, 13 КО).
Нагадаємо, що напередодні WBA перевела росіянина зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик звільнив свої пояси.