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Ф'юрі спарингує з Джойсом перед боєм з Джошуа

Олександр Булава — 6 листопада 2026, 18:18
Ф'юрі спарингує з Джойсом перед боєм з Джошуа

Британський надважковаговик Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) готується до бою з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), спарингуючи з британцем Джо Джойсом (16-5, 15 КО).

Про це повідомив боксер в Інстаграм.

Джойс перебуває у тренувальному таборі "Циганського короля". Також там перебуває американський надважковаговик Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО).

Зазначимо, що Ф'юрі та Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".

Напередодні про це протистояння також висловився Деонтей Вайлдер. Він сумнівається, що поєдинок відбудеться, але перевагу в ньому віддає Ей Джею.

Тайсон Ф'юрі Джо Джойс

Тайсон Ф'юрі

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