Чісора переміг Джойса одноголосним рішенням суддів

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) переміг земляка Джо Джойса (16-3, 15 КО) на вечорі боксу у Лондоні.

Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Чісора зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джойс зміг піднятися та продовжити поєдинок.

У підсумку всі судді віддали перевагу 40-річному Чісорі: 97–92, 96–94, 96–94.

97-92

96-94

96-94



IN HIS FINAL APPEARANCE AT THE 02, Derek "War" Chisora gets it done!!! 🇬🇧🥊 #JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/HFGXPAxM1A — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 27, 2024

Для Джо це третя поразка в останніх чотирьох поєдинках. Перед цим він двічі поступився китайцю Чжану Чжилею. Останню перемогу він здобув у березні 2023 року, коли технічним нокаутом переміг Кеша Алі.