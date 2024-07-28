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Чісора переміг Джойса одноголосним рішенням суддів

Олександр Булава — 28 липня, 07:08
Чісора переміг Джойса одноголосним рішенням суддів

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) переміг земляка Джо Джойса (16-3, 15 КО) на вечорі боксу у Лондоні.

Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів. У передостанній трихвилинці Чісора зміг відправити суперника в нокдаун, проте Джойс зміг піднятися та продовжити поєдинок.

У підсумку всі судді віддали перевагу 40-річному Чісорі: 97–92, 96–94, 96–94.

Для Джо це третя поразка в останніх чотирьох поєдинках. Перед цим він двічі поступився китайцю Чжану Чжилею. Останню перемогу він здобув у березні 2023 року, коли технічним нокаутом переміг Кеша Алі.

Дерек Чісора Джо Джойс

Джо Джойс

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