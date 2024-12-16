Вайт здобув дострокову перемогу над Теттехом

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31−3, 21 КО) здобув дострокову перемогу над Ебенезером Теттехом (23−2, 20 КО) з Гани.

Вечір боксу відбувся у Гіблартарі.

Вайт попри не найкращу форму явно переважав суперника у класі. Британець повністю вимотав суперника, який відмовився виходити на 8-й раунд. У підсумку суддя зафіксував дострокову перемогу Вайта.

An absolutely CRAZY end to the sixth round 👀#WhyteTetteh | Live on DAZN pic.twitter.com/Fm5IbZPu2c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 15, 2024

17 березня Ділліан переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.