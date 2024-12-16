Вайт здобув дострокову перемогу над Теттехом
DAZN Boxing
Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31−3, 21 КО) здобув дострокову перемогу над Ебенезером Теттехом (23−2, 20 КО) з Гани.
Вечір боксу відбувся у Гіблартарі.
Вайт попри не найкращу форму явно переважав суперника у класі. Британець повністю вимотав суперника, який відмовився виходити на 8-й раунд. У підсумку суддя зафіксував дострокову перемогу Вайта.
17 березня Ділліан переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.