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Вайт здобув дострокову перемогу над Теттехом

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 15:25
Вайт здобув дострокову перемогу над Теттехом
DAZN Boxing

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31−3, 21 КО) здобув дострокову перемогу над Ебенезером Теттехом (23−2, 20 КО) з Гани.

Вечір боксу відбувся у Гіблартарі.

Вайт попри не найкращу форму явно переважав суперника у класі. Британець повністю вимотав суперника, який відмовився виходити на 8-й раунд. У підсумку суддя зафіксував дострокову перемогу Вайта.

17 березня Ділліан переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.

Ділліан Вайт

Ділліан Вайт

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