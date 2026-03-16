Не в захваті від вибору: авторитетний коментатор оцінив бажані бої Усика

Британський коментатор Аде Оладіпо висловився про бажані поєдинки Олександра Усика (24-0, 15 КО), які він хотів би провести до закінчення професійної кар'єри.

Його цитує Boxing News 24.

Український чемпіон 23 травня проведе бій проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет). Після чого хоче вийти у ринг проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатись із професійною кар'єрою трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

"Я не дуже вірю в послідовність цих поєдинків чи імена, які згадуються. Якщо (в бою проти Вордлі) переможе Дюбуа, ми не хочемо бачити трилогію, адже ти вже нокаутував його в перших двох боях. Це абсолютно не має сенсу. Якщо це останній етап неймовірної кар'єри Усика, чому не може цей останній етап бути проти бійців, з якими ми його раніше не бачили? Та гроші вирішують все, а Тайсон Ф'юрі – це гроші", – сказав Оладіпо.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг за рішенням суддів Ф'юрі у 2024 році та двічі нокаутував Дюбуа (2023, 2025).

Раніше авторитетний промоутер Френк Воррен запевняв, що не "проти" зайнятись організацією поєдинку Усика проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Протистояння Фабіо проти Даніеля, у якому Вордлі захищатиме свій чемпіонський титул WBO, відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

У такому випадку Олександру доведеться відмовитись від чемпіонського поясу за версію WBC, де тимчасовим чемпіоном є німець Агіт Кабаєл.

Водночас українець відмовляється боксувати проти Мозеса Ітауми.