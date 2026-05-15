Важила лише 1,2 кг: дружина Усика зворушила історією свого народження на 38-річчя

Дружина чемпіона світу з боксу Олександр Усик Катерина Усик 15 травня святкує свій день народження.

З нагоди 38-річчя Катерина опублікувала у Instagram нові атмосферні фото, зроблені просто неба, а також поділилася дуже особистою історією своєї появи на світ.

"15 травня 1988 року народилась дівчинка. Трішки раніше своєї дати, яка важила всього 1,200. За якою ще доглядали лікарі місяці так 3", – написала Катерина.

За словами дружини Усика, її батьки щодня приїжджали до лікарні та спостерігали, як вона набирає вагу й поступово міцнішає.

"Ця дівчинка дуже хотіла жити і не тільки жити, а бути здоровою – і це сталося", – додала вона.

У своєму дописі Катерина також зізналася, що сьогодні щиро цінує життя та людей поруч із собою.

"Я щаслива кожну хвилину за те, що живу в цьому світі. Я дуже люблю життя, людей і ціную все, що мені подарував цей світ", – написала іменинниця.

Нагадаємо, історія кохання Олександра та Катерини Усик почалася ще у шкільні роки в Сімферополі – вони навчалися у паралельних класах. Одружилися у 2009 році в Криму, коли Катерина чекала на їхню першу доньку.

Сьогодні Усики – багатодітна родина: вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

