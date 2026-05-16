Усик завершив підготовку до бою з Верховеном

Олександр Булава — 16 травня 2026, 18:51
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) завершив тренувальний табір напередодні бою з Ріко Верховеном.

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Ми зробили це. Тепер попереду лише бій.

Слава Богу за все. Молюся і з нетерпінням чекаю наступної суботи", – написав Усик.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

