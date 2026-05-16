Усик завершив підготовку до бою з Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) завершив тренувальний табір напередодні бою з Ріко Верховеном.

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Ми зробили це. Тепер попереду лише бій. Слава Богу за все. Молюся і з нетерпінням чекаю наступної суботи", – написав Усик.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Ріко уже прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав вагу.