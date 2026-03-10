Усик назвав три битви, які проведе до завершення кар'єри

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про свої плани до завершення кар'єри.

Його слова передає Inside The Ring.

Український боксер заявив, що серйозно ставиться до поєдинку з нідерландцем Ріко Верховеном, після чого збирається провести ще дві битви.

"Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій. Але наступний поєдинок я хочу провести з переможцем битви Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі. Я збираюсь провести три бої. Перший – Ріко. Другий – той, хто переможе в бою Вордлі – Дюбуа. Третій – мій друг, жадібне пузо Тайсон Ф'юрі", – сказав Усик.

Зазначимо, що наступний поєдинок Усика відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону бою проти Ріко Верховена стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше Фабіо Вордлі неодноразово заявляв, що хоче битись з Олександром. Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа українець уже перемагав по два рази.