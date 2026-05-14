Це буде подія за межами шкали Ріхтера: ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена перемогти Усика
Тоні Белью висловився про майбутній бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена.
Його слова передає DAZN Boxing.
Британець переконаний, що українець є величезним фаворитом і має перемагати. Він відзначив спортивну спадщину нідерландського кікбоксера, але не вірить в апсет.
"Перемога Верховена – це був би найбільший шок, який коли-небудь бачив бокс. Це була б найвеличніша перемога в історії боксу. Це хлопець, чий другий професійний поєдинок проходить проти абсолютного об'єднаного чемпіона та колишнього чемпіона крузервейту. Олександр Усик на піку.
Він двічі переміг Тайсона Ф'юрі – людину вагою 127 кілограмів і зростом 206 сантиметрів. Він здолав машину для руйнування в особі Даніеля Дюбуа, який перебував у найкращій формі у своєму житті. Якщо Ріко Верховен переможе, це буде подія за межами шкали Ріхтера. Це стане найбільшим шоком в історії боксу", – сказав Белью.
Зазначимо, що поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Напередодні нідерландський кікбоксер звернувся до українця. Він розповів, завдяки чому збирається здобути перемогу.