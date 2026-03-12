Українська правда
Якщо цього не станеться, це не зруйнує мої мрії, – Вайлдер оцінив свою відсутність у списку бажаних боїв Усика

Софія Кулай — 12 березня 2026, 09:25
Фабіо Вордлі та Деонтей Вайлдер
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) відреагував на список бажаних поєдинків Олександра Усика (24-0, 15 КО), які він планує провести до кінця своєї кар'єри.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Daily Mail Boxing.

Нагадаємо, що у плани непереможеного українця більше не входить двобій проти "Бронзового бомбардувальника". Усик поб'ється з Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет), після чого хоче вийти у ринг проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатись із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

Вайлдер вражений списком бажаних зустрічей Олександра і тим, що там більше немає його прізвища.

"Можливо, він не змінив курс. Найчастіше, коли люди зустрічають мене, бачать мене, то з'являється страх чи щось подібне. Але побачимо.

Якщо цього не станеться, це не зруйнує мої мрії. Я все ще тут, незалежно від того, тут він чи ні. Я тут не заради цих хлопців у дивізіоні. Я тут заради своєї мети та того, чого я хочу досягти в житті та в цьому бізнесі", – заявив Деонтей.

Відзначимо, що попереду в американця битва проти ветерана боксу з Великої Британії Дерека Чісори, яка запланована на 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні. Це буде ювілейний 50-й двобій для Дерека.

Чісора підтвердив, що найближчий двобій проти Вайлдера буде останнім у його кар'єрі на професійному рингу. Британець вже отримав дивне прохання від "Бронзового бомбардувальника" перед їх очним поєдинком.

