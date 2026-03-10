Не хочу його ламати: Усик – про бій з перспективним британцем

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що не планує проводити бій з 21-річним британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Його слова передає Inside The Ring.

"Ні, я не буду битися з Ітаумою, бо він ще молодий хлопець. Я не хочу ламати цього хлопця", – сказав Усик.

Напередодні український боксер назвав три битви, які планує провести до завершення кар'єри.

Наступний бій Усик проведе 23 травня проти Ріко Верховена. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Востаннє Ітаума входив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.