Воррен – про бажання Усика побитись із тріумфатором дуелі Вордлі – Дюбуа: Для обох хлопців це велика мотивація

Відомий промоутер Френк Воррен відреагував на бажання Олександра Усика (24-0, 15 КО) побитись проти переможця протистояння Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

Його цитує Sky Sports.

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions не "проти" організувати даний двобій, але водночас не приховує певного розчарування від такого рішення Усика, адже Фабіо ще раніше хотів побитись проти непереможеного українця.

"Той факт, що Олександр сам заявив про бажання зустрітися з переможцем цього бою, дуже надихає. Для обох хлопців це велика мотивація. У нас чудові стосунки з ним, і якщо зможемо домовитися, то обов'язково це зробимо", – заявив Воррен.

Нагадаємо, що Вордлі був обов'язковим претендентом на бій проти Усика після своєї крайньої перемоги над Джозефом Паркером (у жовтні 2025-го). Однак Олександр відмовився від чемпіонського поясу за версією WBO, уникнувши зустрічі з британцем.

Також Воррен прокоментував слова Усика про те, що хоче попрощатись із професійним боксом у трилогії проти Тайсона Ф'юрі.

"Якщо він пройде (поєдинок проти Вордлі чи Дюбуа – прим. ред.) і потім захоче зустрітися з Тайсоном, мені подобається цей бій. Перші два поєдинки були дуже близькими й захопливими, справді захопливими – я міг би дивитися їх цілий день. І Тайсон теж хоче цього бою. Він неодноразово казав мені, що із задоволенням провів би його", – відповів авторитетний промоутер.

Два минулі поєдинки завершувались перемогами Усика за рішенням суддів.

Після двох поспіль поразок Тайсон вчергове оголосив про відхід на пенсію, але це рішення не було остаточним. Ф'юрі повернеться на ринг 11 квітня 2026 року. Британець поб'ється проти росіянина Арсланбека Махмудова на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Водночас українець відмовляється боксувати проти Агіта Кабаєла та Мозеса Ітауми.