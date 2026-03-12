Воррен – про бажання Усика побитись із переможцем бою Вордлі – Дюбуа: Йому потрібно буде відмовитися від поясу

Промоутер Френк Воррен вчергове висловився про бажання Олександра Усика (24-0, 15 КО) побитись проти переможця протистояння Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його цитує Queensberry Promotions.

Голова промоутерської компанії розповів, що Усику після добровільного захисту титулу WBC у бою проти Ріко Верховена потрібно буде провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона по лінії Агіта Кабаєла.

Щоправда, цей двобій не входить у трійку поєдинків, які Олександр планує провести до кінця своєї кар'єри. У такому випадку українцю доведеться відмовитись від поясу WBC.

"Згідно з нещодавнім рішенням WBC, йому потрібно буде відмовитися від поясу WBC. Ми сподіваємося, що він проведе обов'язковий захист, оскільки Агіт довго чекав на свій шанс, і це один з найкращих боїв, які можна провести в дивізіоні", – заявив Воррен.

Раніше авторитетний промоутер запевняв, що не "проти" зайнятись організацією поєдинку Усика проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Нагадаємо, що протистояння Фабіо проти Даніеля, у якому Вордлі захищатиме свій чемпіонський титул WBO, відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

Відзначимо, що також у плани непереможеного боксера із Криму входить трилогія з Тайсоном Ф'юрі.

Водночас українець відмовляється боксувати проти Мозеса Ітауми.