Чісора та Махмудов вилетіли з рейтингу IBF: три зірки повернулись до чільної десятки

Міжнародна боксерська федерація (IBF) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у гевівейті.

Із рейтингу вибули британський супертяж Дерек Чісора та росіянин, який за Канаду, Арсланбек Махмудов. Обидва бійці нещодавно зазнали поразок від Деонтея Вайлдера та Тайсона Ф'юрі відповідно.

Натомість до чільної десятки потрапили Мозес Ітаума (5 місце), Ентоні Джошуа (6) та Вайлдер (10).

Поза межами десятки розташувався Олександр Усик, який є чинним чемпіоном організації.

Цікаво, що на першій та другій сходинках немає жодного боксера. Обидві позиції залишаються вакантними. Найвище місце у рейтингу посідає кубинець Френк Санчес – 3-тя сходинка.

Рейтинг IBF у гевівейті

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Позиція вакантна Позиція вакантна Френк Санчес (Куба) Річард Торрес-молодший (США) Мозес Ітаума (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Англія) Баходір Жалолов (Узбекистан) Лоуренс Околі (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Деонтей Вайлдер (США)

Найближчим до десятки найкращих є італієць Гвідо Віанелло.

Раніше повідомлялось, що Чісора прагне отримати реванш від Вайлдера. Цікаво, що напередодні Дерек запевняв, що бій проти "Бронзового бомбардувальника" стане для нього прощальним на профі-рингу, але досі не оголосив про це публічно.