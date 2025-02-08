Я б'юся зі справжніми бійцями: Канело – про бій з Полом

Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) різко висловився на адресу на ютуб-блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Цитує мексиканського боксера The Ring.

"Гей, хлопці, не звертайте уваги на цього клятого ютьюбера. Я просто б'юся зі справжніми бійцями... ніякого лайна з Канело! Давайте – поїхали!", – сказав Канело.

Напередодні Пол засудив підписання Альваресом контракт з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що їх бій скасували.

Раніше інсайдер Джуліус Джуліаніс повідомляв, що бій Альварес – Пол може відбутися у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).